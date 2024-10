Delegazione di studenti di 5 paesi del nord e centro Europa oggi in Provincia

MANTOVA Un encomio conferito dal Presidente della Provincia di Mantova Carlo Bottani e dal Presidente dell’Associazione per il Gemellaggio tra le Province di Mantova e Paderborn ad Ornella van Tongern, presidente dell’Associazione per il Gemellaggio tra le Province di Paderborn e Mantova per il lavoro di relazione costruito con il territorio mantovano e per aver consolidato i rapporti di amicizia e di scambi studenteschi e culturali tra le realtà coinvolte. Inoltre, grazie al rapporto di collaborazione con la dottoressa Ulrike Kurth, presidente del Forum per la cultura della Regione Westfalia, che da tre anni invita l’Associazione per il Gemellaggio tra le Province di Mantova e Paderborn alla settimana della cultura europea nella città tedesca di Paderborn, in questi giorni vengono ospitati a Mantova un gruppo di professori universitari e liceali di diversi Paesi (Lituania, Estonia, Lettonia, Slovacchia, Svezia e Germania) per portare avanti approfondimenti sul tema dell’acqua ed elaborare un progetto Erasmus da presentare alla Comunità Europea.

Presenti a Palazzo di Bagno Giordano Fermi e Graziano Mangoni per l’Associazione per il Gemellaggio tra le Province di Mantova e Paderborn, la dottoressa Ornella van Tongern, i professori universitari e liceali in visita a Mantova e il Console d’Italia a Dortmund Cesare Trecroci