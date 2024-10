Paratoie automatizzate: domani la presentazione dell’intervento finanziato dalla Provincia

MANTOVA Sarà presentato domani venerdì 4 ottobre alle 9.30 nella sede del Parco del Mincio in piazza Porta Giulia 10 a Mantova l’intervento finanziato dalla Provincia che ha consentito di automatizzare sei paratoie che regolano il passaggio delle acque provenienti da sei canali delle zone di Goito e Marmirolo verso le Valli del Mincio ed il lago Superiore, sottopassando il canale Diversivo. Viste le previsioni meteorologiche, invece della prevista inaugurazione che avrebbe dovuto aver luogo in prossimità delle paratoie stesse, si terrà un momento di illustrazione dettagliata dei lavori eseguiti presso la sede del Parco del Mincio.

Una convenzione tra Provincia, AIPo (di fatto il proprietario delle paratoie), e Consorzio Territori del Mincio, il braccio operativo che gestisce le paratoie per conto di AIPo, ha reso possibile l’importante intervento, atteso da anni, totalmente finanziato dall’Amministrazione provinciale con 330 mila euro.

Le paratoie hanno un ruolo cruciale e la meccanizzazione che da domani diventerà realtà cambierà in modo significativo la loro gestione.

A cosa servono esattamente le paratoie? Tutto parte dal canale Diversivo di Mincio, canale artificiale realizzato negli anni sessanta, che consente di deviare le portate di piena provenienti dal lago di Garda, impedendo che le stesse, transitando per le Valli ed i Laghi, allaghino la Città di Mantova e le zone limitrofe. Grazie a un articolato e complesso sistema, l’acqua viene infatti convogliata verso il canale Diversivo così da scorrere a nord delle Valli del Mincio e dei Laghi di Mantova.

Le piene che arrivano dal Garda vengono quindi convogliate e immesse a valle della Vallazza e del Fornice di Formigosa, per essere veicolate al Po senza rischi per il capoluogo virgiliano.

Quando fu costruito il canale Diversivo, furono intercettati i canali consortili provenienti dalla zona di Goito e di Marmirolo che in origine si immettevano nelle Valli del Mincio e nel Lago Superiore.

Per garantire la continuità idraulica dei canali, con la realizzazione del canale Diversivo furono costruiti anche i cosiddetti sifoni, di fatto delle tubazioni sotterranee che scorrono al disotto del canale Diversivo e consentono all’acqua dei canali di arrivare alle Valli del Mincio e al lago Superiore.

Le acque provenienti da Goito e Marmirolo possono essere immesse o nel canale Diversivo o passarvi sotto: per convogliarle in una o nell’altra direzione, vi sono delle paratoie regolate dal Consorzio del Mincio. Sino ad ora la loro gestione è stata manuale per cui normalmente le stesse erano lasciate in posizione tale da convogliare nel canale Diversivo l’acqua transitante nei canali consortili.

Con l’intervento di meccanizzazione sarà possibile telecontrollare le paratoie da remoto (dalla sede del Consorzio) e mandare l’acqua, in condizioni di ordinarie, nei sifoni e quindi nel lago Superiore, e solo in caso di emergenza inviare l’acqua dei canali consortili nel Diversivo. Questo produrrà un grande vantaggio: si potrà fare arrivare maggiori quantitativi di acqua nel lago Superiore e, soprattutto, sarà acqua di buona qualità poiché giunge da un’area, quella dei prati stabili, sostanzialmente non contaminata da inquinanti.

Un ulteriore contributo per migliorare la qualità ambientale delle Valli del Mincio e dei Laghi di Mantova.