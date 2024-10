Scambio di saluti tra il nuovo prefetto di Mantova Bolognesi e il presidente della Provincia Bottani

MANTOVA Scambio di saluti oggi a Palazzo di Bagno tra il neo Prefetto di Mantova Roberto Bolognesi e il Presidente della Provincia Carlo Bottani. “Entro con umiltà in questo territorio dove spero di poter svolgere al meglio il mio lavoro. Sarò un Prefetto di territorio, nel senso che, per quanto possibile, andrò nelle diverse realtà di questa provincia con l’obiettivo di svolgere bene il mio ruolo al servizio di questa comunità” ha affermato il dottor Bolognesi. Reggiano di origine, con esperienze a Sondrio, Varese, Bergamo, Alessandria e L’Aquila, ha affrontato in prima linea il terremoto dell’Aquila e il Covid a Bergamo. Dal canto suo Bottani, gli ha rivolto un caloroso benvenuto “nella provincia del benessere augurando una stretta e costruttiva collaborazione nell’affrontare i diversi problemi attuali a partire dall’accoglienza dei richiedenti asilo, alla gestione dei beni confiscati alle mafie”