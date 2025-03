Tennis tavolo Serie A1 maschile – L’Alfa Food cade male a Sassari (4-0) e si complica i piani

SASSARI Passo falso dell’Alfa Food Bagnolese in quel di Sassari. Battuti 4-0, i ragazzi di Cristina Semenza vedono non solo compromettere le speranze di agganciare i play off, ma complicare anche la corsa alla salvezza. Restano due gare per centrare l’obiettivo.

La cronaca. Difficilmente, forse mai, una gara terminata sul 4-0 è stata associata a una battaglia forsennata, durata 4 ore. È accaduto nella sfida della quinta di ritorno tra Sassari e Bagnolese. Sanchi è stato battuto 3-2 da Baciocchi in un match ricco di emozioni fino all’ultimo scambio. Anche il secondo incontro, tra Ismailov e De Las Heras, si è rivelato ad alta intensità. E pure in questo caso si è imposto il giocatore di casa per 3-2. Ismailov ha dimostrato maggiore solidità nei momenti decisivi, riuscendo a vincere il match. La terza partita ha visto fronteggiarsi Puppo e Piccolin. Manco a dirlo, è finita 3-2 per il sardo. Fin dal principio, i due hanno dato vita a uno spettacolo ricco di colpi di scena, con ciascuno dei due in grado di esprimere al meglio il proprio stile di gioco. Nell’ultima partita, sono tornati in campo Ismailov per Sassari e Sanchi per la Bagnolese. Il primo si è imposto con il punteggio di 3-2. Sanchi ha cercato di riscattarsi dalla precedente sconfitta con Baciocchi. Tuttavia, Ismailov ha continuato a dimostrarsi solido sotto pressione, riuscendo a mantenere il controllo della partita anche nei momenti più critici. Sanchi ha lottato fino alla fine, ma non è riuscito a fare breccia nella difesa di Sadi, che ha chiuso il match con grande autorità.

«Perdere 4-0 a Sassari fa male – afferma il dt Cristina Semenza – Tuttavia, il risultato è ingannevole, poiché in tutte e quattro le partite siamo stati sconfitti per 3-2, un punteggio che dimostra quanto sia stato equilibrato l’incontro. I ragazzi hanno lottato con tutte le loro forze e hanno dato il massimo, e avrebbero meritato un risultato ben diverso. Ora dobbiamo lasciarci alle spalle questa sconfitta pesante e concentrarci sul prossimo impegno, cercando di trasformare questa esperienza in una lezione utile per il futuro». Mancano due giornate: l’Alfa Food affronterà il Norbello in casa il 30 marzo e chiuderà il 2 aprile sul campo del Marcozzi.