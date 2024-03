Indagine sul clima, Mantova è in fondo alla classifica

MANTOVA Non bastava l’inquinamento; ora ci si mette anche il clima. Secondo la classifica sull’indice del clima pubblicata dal Sole 24 Ore, il capoluogo italiano con il miglior clima è Bari, mentre il peggiore (107° posto) è Belluno. Quanto a Mantova non è nelle ultime 10 posizioni di questa classifica solo perché è nelle ultime 11. La nostra provincia infatti si piazza al 97° posto della classifica del clima. Del resto in coda a questa graduatoria c’è tutta la Pianura Padana e la Lombardia fa la sua parte da Sondrio, 73° posto, miglior piazzamento tra le città lombarde, proseguendo per Varese, che è 81esima e a scendere, le posizioni dall’84esimo posto in giù, sono occupate da Monza Brianza (84), Brescia (85), Milano (86) e Bergamo (87). Dopo questo filotto ecco Mantova (97), Lecco (98), Lodi (101), Cremona (104), Pavia (105). Caldo, vento, pioggia i fenomeni climatici che diventano sempre più estremi e più frequenti, come sanno bene loro malgrado i mantovani. Non c’è infatti bisogno di andare troppo a ritroso nel tempo per trovare un evento calamitoso che ha interessato la nostra provincia. Domenica 10 marzo, due settimane fa, una tromba d’aria si è abbattuta su Porto Mantovano provocando gravi danni nella zona artigianale e in quella a ridosso del cantiere delle scuole. Capannoni scoperchiati, alberi sradicati e tegole finite su alcune auto in sosta. Il comune di Porto Mantovano ha quantificato in circa 2 milioni di euro i danni per la tromba d’aria. L’indagine elaborata dal Sole 24 Ore sui dati di 3bMeteo analizzano le tendenze meteorologiche tra il 2010 e il 2023. In questo lasso di tempo sono aumentati in maniera esponenziale i fenomeni estremi soprattutto nel Nord Italia. Nella Pianura Padana negli ultimi 13 anni ci sono state più ondate di caldo estremo, per un aumento della temperatura media di 2° centigradi. Un fenomeno che sta di fatto allineando il Nord ai dati delle altre regioni. Altro aspetto preoccupante a livello climatico è quello di prolungati periodi di siccità interrotti da precipitazioni molto intense, soprattutto al Nord. Aumento delle temperature, siccità e precipitazioni sempre più violente hanno portato a un’ulteriore conseguenza la crescita esponenziale dei danni in particolare all’agricoltura. Mantova non è in fondo alla classifica per caso.