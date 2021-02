Violenze in famiglia, denunciato e allontanato dalla Polizia Locale

MANTOVA Le vessazioni nei confronti degli anziani genitori, ormai esasperati, duravano da anni, attraverso una continua e sistematica violenza verbale e psicologica. L’amore per il figlio, un 68enne di città, impediva loro di denunciare i fatti alle forze dell’ordine. Le aggressioni si concretizzavano durante l’intero arco della giornata ma, in particolare, all’ora della cena e del pranzo; se le pietanze preparate con amore dall’anziana mamma, non fossero state di suo gradimento, gli insulti erano assicurati.

Qualche problema di salute, accentuatosi negli ultimi tempi, probabilmente, ha aggravato la situazione. Il figlio, in pensione da pochi anni, era quasi sempre chiuso in casa, complice anche il lungo periodo di restrizioni imposte dal lockdown.

A porre fine alle continue violenze ci hanno pensato gli uomini del Gruppo Operativo Misto della Polizia Locale di Mantova. Gli uomini del Comando di Viale Fiume, dopo una rapida indagine, hanno raccolto le prove sufficienti e trasmesso immediatamente gli atti alla Procura della Repubblica che, con altrettanta rapidità, ha richiesto ed ottenuto dal GIP la misura cautelare dell’Ordine di allontanamento dalla casa familiare, il divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dagli anziani genitori, e l’obbligo di mantenere una distanza di almeno 200 metri da loro.

Nella mattinata di sabato scorso gli agenti si sono presentati a casa dell’uomo e lo hanno portato via, ponendo fine all’agonia dei due genitori.