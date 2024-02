Volley Serie A3 – Gabbiano schiantato dal Senini Motta (0-3): lo spareggio per l’A2 può attendere

MANTOVA Non esattamente la serata che sognava il Gabbiano. Il match di ieri al PalaSguaitzer poteva dare ai biancazzurri la certezza matematica del primo posto nel Girone Bianco, che significava spareggio per la promozione in A2 con la prima del Girone Blu. Ma il Gabbiano è incappato nella più classica delle serate storte, perdendo in poco più di un’ora e mezza contro Motta di Livenza. Zero a tre, e sogni di gloria rimandati. Il tutto in una settimana cruciale che manderà in scena nel week-end la Final Four di Coppa Italia.

GABBIANO-MOTTA DI LIVENZA 0-3 (18-25, 17-25, 22-25)

GABBIANO MANTOVA Miselli 4, Catellani (L), Parolari 5, Novello 15, Yordanov 8, Scaltriti 3, Tauletta ne, Martinelli, Ferrari 5, Depalma, Sommavilla (L), Zanini ne, Gola, Massafeli ne. All.: Serafini.

SENINI MOTTA DI LIVENZA Santi (L), Saibene 15, Nardo, Mazzotti ne, Catone 2, Murabito ne, D’Annunzio ne, Bortolozzo ne, Mian 13, Luisetto 11, Arienti 6, Pierazzoli (L), Mazzon 6. All.: Marzola.

ARBITRI Pasquali di Bologna e Stellato di Caserta.

NOTE Durata set: 27’, 28’, 31’.