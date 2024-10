Divieto di dimora violato più volte, in carcere spacciatore

MANTOVA Era finito nei guai una prima volta giusto alcuni mesi fa, in quanto sorpreso dai carabinieri a vendere droga. Le manette era così scattate ai polsi di un 25enne extracomunitario senza fissa dimora. Era infatti il 25 luglio scorso quando il giovane era stato colto in flagranza di reato a cedere hashish all’interno dei giardini Nuvolari, in città. Immediatamente bloccato nonché trovato in possesso di altro stupefacente del medesimo tipo, il soggetto aveva quindi tentato di sottrarsi all’arresto usando violenza nei confronti dei militari. Per questo, oltre all’accusa di spaccio di stupefacenti, gli erano state pure contestate le ipotesi di resistenza a pubblico ufficiale e lesioni personali. Su richiesta della Procura l’arresto era stato convalidato e all’uomo era stato contestualmente applicato il divieto di dimora a Mantova. Ma le numerose violazioni della misura, accertate sempre dai carabinieri, hanno però portato il Tribunale, innanzi al quale pende il relativo procedimento, ad aggravare tale provvedimento cautelare, disponendo per lui in sostituzione, la custodia in carcere. Rintracciato dagli uomini del Nucleo operativo e radiomobile della compagnia di Mantova nella notte del 23 ottobre scorso il pusher è stato quindi nuovamente tratto in arresto e, dopo le formalità di rito, condotto nella casa circondariale di via Poma, dove rimarrà a disposizione dell’autorità giudiziaria competente.