Esplosione in una palazzina, panico a Ostiglia. Nessun ferito

OSTIGLIA Un boato violentissimo, avvertito a centinaia di metri di distanza: un tranquillo pomeriggio a Ostiglia è stato squassato da un’esplosione verificatasi in una palazzina di via Tinti, a pochissima distanza dalla caserma dei carabinieri. A fuoco un appartamento, in quel momento disabitato; tempestivo l’intervento dei Cc ostigliesi che hanno transennato l’area e provveduto a evacuare le persone presenti al momento nella palazzina e altrettanto celere l’azione dei vigili del fuoco che hanno spento l’incendio impedendo che potesse propagarsi al resto dell’edificio. L’appartamento è stato dichiarato inagibile mentre il resto della palazzina si è salvato.

Probabilmente è stata una fuga di gas a innescare lo scoppio – e per questo motivo nelle ore successive all’esplosione sono intervenuti anche i tecnici di Italgas per le verifiche di prammatica sulla rete – in ogni caso la violenza della deflagrazione, avvenuta poco prima delle 17, ha mandato in frantumi i vetri delle finestre della palazzina proiettando frammenti nell’area circostante l’edificio.

Solo per un caso fortuito non vi sono stati feriti: al momento dell’esplosione l’appartamento, in cui abita una donna, era deserto, non vi sono state conseguenze per le altre dieci persone presenti nella palazzina e che sono state evacuate dai carabinieri e non vi erano auto in transito nella via. Le operazioni di spegnimento hanno tenuto occupati i vigili del fuoco per diverse ore.