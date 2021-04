Basket serie A2 – Casalvieri applaude la Staff: “La salvezza è un premio”

MANTOVA La larga vittoria centrata sabato alla Grana Padano Arena contro Orzinuovi ha regalato il sogno azzurro alla Staff, che si è infatti garantita la nona posizione (è in vantaggio negli scontri diretti con Monferrato e la stessa Agribertocchi, che in teoria potrebbero raggiungerla a quota 24) che significa salvezza sicura e la possibilità di lottare per un posto nei play off nella seconda fase a orologio. Della formula e possibili avversarie nel “girone azzurro” diciamo meglio qui a fianco. Di sicuro la Lnp quest’anno ne ha fatte di tutti i colori. Con il general manager Gabriele Casalvieri torniamo invece sul match di sabato e sul raggiungimento di un traguardo, la salvezza appunto, che soltanto un paio di settimane fa non sembrava affatto scontato. «Questo risultato – afferma il dirigente degli Stings – è prima di tutto un grande premio per la società, per lo staff tecnico, per gli atleti e per i nostri tifosi che ci sono stati sempre vicini nonostante non potessero assistere direttamente alle partite. Ad un certo punto della stagione l’obiettivo sembrava doverci sfuggire ed ecco perchè ripeto che esserci qualificati alla seconda fase nel girone azzurro è un grande risultato e un bel premio per tutto l’ambiente».

L’avvento di coach Gennaro Di Carlo, che ha rilevato in corsa Di Paolantonio, ha certamente prodotto la scossa sperata, ma buona parte del merito è anche dei giocatori: sono loro che vanno in campo e che hanno saputo reagire nei momenti bui. Sabato si giocavano la stagione in una partita e non hanno tradito le aspettative dello staff. «Esatto – continua Casalvieri – la partita con Orzinuovi è stata la migliore della stagione. La prestazione, sia in difesa che in attacco, è stata di gran lunga superiore alla partita interna vinta con Piacenza. Se prima la Staff era solo un gruppo di atleti, adesso è una squadra. Il ritorno di Veideman, in tal senso, è stato fondamentale perchè Rain ha dato maggiore qualità. Come dicevo, la salvezza diretta era un risultato non preventivato ad un certo punto della stagione, ma che alla fine è arrivato e di questo siamo tutti felicissimi. Adesso la squadra, senza pressioni, potendo giocare più libera mentalmente, potrà esprimersi al meglio e togliersi altre soddisfazioni». Si riparte dunque il 25 aprile, le avversarie sono ancora da scoprire. Il programma di avvicinamento prevede solo allenamenti e, forse, un test amichevole.