Calcio Prima Categoria – Mussetola: “Viadana, ora il derby per riprendere il cammino”

VIADANA Due risultati negativi di fila, hanno fatto ripiombare il Viadana nella lotta per non retrocedere nel girone B di Prima Crer, dopo una lunga serie positiva che durava dall’inizio del 2023. E ora, per i rivieraschi del patron Paolo Lodi Rizzini, una trasferta importantissima sotto tanti punti di vista: il calendario propone il derby a Casalmaggiore contro la Casalese. Campionato ben diverso quello interpretato dai rivali storici, che hanno totalizzato ben 16 lunghezze in più, sin qui, e nell’ultima gara giocata hanno vinto 3-2 sul terreno del Terre Alte Berceto, mentre i gialloblu davanti al proprio pubblico hanno perso 2-1 col Palanzano. All’andata la Casalese vinse 2-0. «Ci attende un derby molto sentito – afferma il tecnico Fabio Mussetola -, eravamo a un passo dalla tranquillità, ma gli ultimi due risultati sono stati negativi, mentre la prestazione c’era stata. Dobbiamo dare dei segnali a noi stessi, all’ambiente, Viadana in questa stagione ha costruito tanto: uno spogliatoio unito, un ritrovato feeling col pubblico e con l’ambiente. E’ un anno di ripartenza, di ricostruzione: vincere questo derby potrebbe essere importante per la classifica e per l’autostima. Ci sentiamo pronti per questa sfida, ho fiducia nel gruppo, nella squadra. Mancherà Opoku, punto di riferimento davanti, ma chi ne prenderà il posto ha la mia fiducia per dare il suo contributo». Tra gli assenti anche l’infortunato Peruffo.