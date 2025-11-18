Dopo quarant’anni in servizio presso il Comune di Mantova è andata in pensione Simonetta Goffetti

È andata ufficialmente in pensione da novembre la “storica” impiegata del Comune di Mantova Simonetta Goffetti. La “Simo”, come conosciuta e chiamata da tutti i colleghi, ha passato negli uffici dell’Ente pubblico quarant’anni di servizio. Assunta nel settembre del 1985 viene inquadrata come “giardiniera” e trascorre i primi vent’anni della sua carriera nel Settore Urbanistica – Servizio giardini. Nel 2005 passa per un paio di anni al settore Opere Pubbliche in qualità di messo e nel 2007 entra a far parte della “squadra” dell’Archivio comunale, su proposta dell’allora direttrice Annamaria Mortari. Il suo lavoro, dunque, cambia completamente “diventando pian piano un punto di riferimento dell’Archivio e del Comune – raccontano i colleghi –, con la sua precisione, il suo rigore e con le competenze archivistiche guadagnate in tanti anni di esperienza sul campo e ‘maneggiando scartoffie’”. Ruolo ricoperto per ben diciott’anni con passione e dedizione fino alla pensione raggiunta nei giorni scorsi, festeggiata con tanti amici e colleghi presso l’Arci Te Brunetti.