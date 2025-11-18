Mantova Village accende la magia del Natale, brindando con l’eccellenza di Cantine Masi

Si consolida una partnership d’eccellenza tra Mantova Village e il gruppo Masi Agricola, realtà di spicco nel panorama enologico italiano e simbolo della tradizione vinicola della Valpolicella. Un’alleanza che unisce il cuore dello shopping allo stile e all’eccellenza di un Gruppo riconosciuto a livello internazionale. Un incontro pensato per valorizzare il territorio e offrire al pubblico un’esperienza di gusto e atmosfera che anticipa lo spirito delle festività.

Il Natale di Mantova Village si accenderà domenica 23 novembre, a partire dalle 17, con l’accensione dell’albero, delle luminarie e con un coinvolgente “Wine Party”: un aperitivo musicale accompagnato dalla degustazione del Campofiorin, l’iconico rosso veronese firmato Masi.

La prestigiosa cantina sarà protagonista dell’avvio delle festività offrendo gratuitamente un calice del suo vino agli ospiti del Villaggio, che potranno confermare la propria presenza sulle pagine social ufficiali. L’intrattenimento musicale sarà affidato ai DJ di Karma Events Tony Caranci e Fabio Deville.

Ad anticipare l’evento in piazza, alle ore 15 presso la Lounge del Villaggio, una degustazione di vini gratuita condotta dagli esperti sommelier di Masi. Un’esperienza di circa un’ora, riservata a un massimo di 30 persone su prenotazione, pensata per scoprire l’eccellenza dei vini Masi, apprezzati in tutto il mondo. Sarà inoltre l’occasione per conoscere “Monteleone 21”, il nuovo centro polifunzionale appena inaugurato nel cuore della Valpolicella: un luogo dedicato all’ospitalità e alla scoperta del territorio, dove vivere un’esperienza immersiva tra tradizione e innovazione nel tempio dell’Amarone di Masi.

“La scelta di quest’anno è stata ancora una volta all’insegna dell’eccellenza di un territorio esteso come il nostro – dice la Direzione di Mantova Village – a testimonianza dell’attenzione che riserviamo alla qualità e al benessere dei nostri ospiti”.

“Brindare all’inizio delle festività natalizie con il nostro Campofiorin in un’atmosfera così speciale è un modo unico per celebrare insieme l’arrivo del Natale – commenta la Direzione del Gruppo Masi. Un’occasione per condividere la magia delle feste, accompagnata dal buon vino e dalla musica, in un evento che promette di rendere questo Natale ancora più memorabile.”

Il Natale al Villaggio proseguirà per tutto il periodo festivo con un ricco calendario di appuntamenti dedicati a grandi e piccoli.