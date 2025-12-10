Dotazioni all’americana per i vigili

MANTOVA La giunta comunale ha approvato la partecipazione al bando regionale volto a potenziare le dotazioni operative della Polizia locale: il progetto prevede l’acquisto di due nuove moto completamente allestite per il pronto intervento e di due dispositivi bolawrap per il contenimento da remoto di soggetti pericolosi.

In questo contesto di potenziamento della sicurezza, le nuove moto permetteranno di raggiungere con tempestività zone difficilmente accessibili ai mezzi tradizionali e di garantire un presidio del territorio ancora più capillare.

Il bolawrap, invece, rappresenta una soluzione innovativa per immobilizzare una persona senza causare lesioni, grazie a un laccio in kevlar lanciato a distanza. Non essendo classificato come arma o strumento offensivo personale, non richiede alcuna modifica al regolamento del Corpo.

Il progetto, denominato “Efficientamento attività sicurezza urbana e stradale”, ha un valore di 39.162 euro. La Regione finanzierà fino al 50% della spesa, mentre la quota comunale di 19.162 euro sarà impegnata solo in caso di esito positivo della richiesta.​

«I compiti della Polizia locale oggi sono profondamente cambiati rispetto a dieci anni fa – ha sottolineato l’assessore Iacopo Rebecchi –. Non significa più soltanto occuparsi di viabilità o assistere gli eventi: sempre più spesso i nostri agenti sono chiamati a svolgere un ruolo di controllo del territorio e di prevenzione, intervenendo anche per fermare chi può rappresentare un pericolo per sé o per gli altri. Per questo è indispensabile investire in strumenti moderni e sicuri. Le nuove moto garantiranno maggiore agilità e rapidità nel pronto intervento, mentre il Bolawrap consentirà di gestire situazioni critiche riducendo il rischio di contatto fisico e l’uso della forza».