Droga fra ragazzini in centro: interviene la Polizia locale

MANTOVA Ieri sera, verso le ore 16 circa, ennesimo blitz della Polizia Locale in piazza Bertazzolo, dove le continue segnalazioni dei residenti, ormai esasperati dalla presenza di numerosi ragazzi che si trattengono fino a notte fonda arrecando disturbo al riposo delle persone, hanno indotto la Polizia Locale ha passaggi pressoché giornalieri.

Sette i ragazzi presenti in piazza, tra maggiorenni e minorenni. Tutti identificati, due di questi, appena maggiorenni, uno residente a Mantova e uno in un paese limitrofo, hanno insospettito gli agenti intervenuti e per questo condotti presso il Comando di Viale Fiume. Entrambi sono stati trovati in possesso di modiche quantità di hashish. La sostanza stupefacente veniva sequestrata e i due ragazzi venivano segnalati alla Prefettura di Mantova.