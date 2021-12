Due appuntamenti a Casa Andreasi

Martedì 7 dicembre ore 17.30 – Casa Andreasi – La visione di Dio

In collaborazione con la Società Dante Alighieri-Comitato di Mantova

Il professor Rodolfo Signorini legge e commenta il canto XXXIII del Paradiso e sarà il migliore commiato da questo anno trascorso fra timori e speranze. San Bernardo di Chiaravalle rivolgendosi alla Vergine con una sublime preghiera (Vergine Madre, figlia del tuo figlio,/umile e alta più che creatura,/termine fisso d’etterno consiglio …), ottiene per Dante la grazia di vedere Dio. Il sommo poeta tocca l’apice descrivendo l’Invisibile. L’ultimo verso del canto finale inizia con la parola amor (l’amor che move il sole e l’altre stelle), motore di tutto il Creato.

Si spegne così anche l’anno del settimo centenario della morte di Dante, universalmente celebrato. Ingresso con certificato verde.

Giovedì 9 dicembre ore 17.30 – Casa Andreasi – William e Giulio – Presentazione dell’ultimo libro di Giovanni Pasetti.

L’apparizione del nome di Giulio Romano in Racconto d’inverno suscita dubbi e domande. William e Giulio parte da una semplice frase per compiere un esame delle intricate relazioni cinquecentesche tra Italia e Inghilterra, mettendo insieme le figure di Shakespeare e di Giulio ma non solo. Si parla di Baldassare Castiglione e di Pietro Aretino, Thomas Nashe e Ben Jonson, Inigo Jones e di una miriade di altri viaggiatori. A Mantova e altrove. Per dimostrare che l’arte ricerca sempre l’arte. Giovanni Pasetti è scrittore, conferenziere, studioso d’arte e collezionista, con all’attivo numerosi libri di arte, letteratura e teatro. Ingresso con certificato verde.