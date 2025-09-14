Due ore di black out ieri in centro città

MANTOVA Oltre due ore al buio, e per ragioni che non è stato facile chiarire. Nei fatti, dal mezzogiorno di ieri (le 12.30 circa) sino alle 14.30, il centro storico è rimasto al metaforico “buio”, creando non pochi disagi, come è logico comprendere.

Il tutto ha visto particolarmente interessati corso Umberto I e via Grazioli, ma segnalazioni sembrerebbero essere pervenute anche da altre vie del circondario, dalle quali sono pervenute al numero verde del gestore plurime richieste di chiarimenti per affrontare gli inevitabili disagi.

L’orario per l’interruzione dell’erogazione della corrente, malgrado lo spazio temporale diurno, si è rivelato comunque particolarmente critico per tutti coloro (e ormai sono tantissimi) che hanno i fornelli a induzione, che si sono visti impossibilitati a cucinare i pranzi. Peggio comunque è andata a chi si è trovato impossibilitato a utilizzare gli ascensori – ove addirittura una signora, ci segnalano, è rimasta intrappolata per due ore.