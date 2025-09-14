Azzurro Donna scende in piazza per raddoppiare i posti letto

MANTOVA Il piano strategico per il servizio sanitario elaborato dai parlamentari di Forza Italia è stato distribuito ai cittadini nel gazebo organizzato da Azzurro Donna, costola del partito sempre più attiva nelle temetstichr sociali e sociosanitarie. Presenti Maria Elena Invernizzi come responsabile regionale con lo staff mantovano composto da Ilaria Berra, Ildegarda Tarocco e Manuela Badalotti coadiuvate dalla presenza del dr. Luigi Miserocchi in qualità di responsabile del dipartimento salute azzurro nel mantovano.

L’obiettivo dello sforzo azzurro è riequilibrare il sistema sanitario nazionale aumentando i posti letto per acuti che oggi vedono l’obbligo di non superare l’inducstore di 3,2 posti letto per mille abitanti mentre la media Ue è di 5.

Da 50mila a 100mila posti letto in più per i nosocomi. Altro obiettivo: innalzamento delle borse di studio dei giovani medici e specializzandi per evitare la fuga dal Ssn dei laureati in medicina e chirurgia e scienze infermieristiche. Grazie alla riforma Bernini avremo 10mila medici e 20.000 infermieri in più al fine di colmare il divario esistente con gli altri paesi Ue.