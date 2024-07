Due pini, pronti 13 appartamenti Aler

MANTOVA L’appuntamento è per il prossimo giovedì 25 luglio, quando l’amministrazione, taglierà il nastro di una soluzione abitativa realizzata grazie anche ai fondi comunitari. Si tratta dei 13 appartamenti recuperati in palazzine di proprietà Aler in via Bolivia, nel quartiere Due Pini, la cui riqualificazione è venuta a costare 843.350 euro attraverso il bando che ha permesso di fruire dei fondi del Pnrr.

Il soggetto attuatore di tale recupero destinato all’edilizia residenziale pubblica è l’Aler, con la quale il Comune ha lavorato in partnership anche per la riqualificazione degli spazi verdi fra le varie palazzine, dotandole di misure green e di sicurezza.

Questa inaugurazione segue di poche settimane quella già annunciata dal sindaco Mattia Palazzi a Borgochiesanuova, ove sono state presentate pubblicamente le unità residenziale destinate a giovani nelle palazzine ex Unieco, anch’esser recuperate grazie ai fondi del Pnrr destinati alla qualità dell’abitare (bando Pinqua). Entro poche settimane dovrebbe concludersi anche l’iter pubblico per assegnare quelle 77 unità abitative per le quali già sono pervenute una quindicina di richieste da giovani (ma un occhio di riguardo è stato previsto per le giovani coppie) provenienti da fuori comune. (valef)