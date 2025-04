Rugby Serie A – Caimani, sarà arrivo in volata per il primato. Tejerizo: “Testa al San Donà, poi tireremo le somme”

Viadana I Caimani si avvicinano al finale di stagione con una vittoria fondamentale in tasca. Domenica pomeriggio, sul campo di Casale sul Sile, i gialloneri si sono imposti con il punteggio di 28-24, portando a casa un successo che mantiene vive le speranze di promozione. Una sfida intensa e combattuta, che ha confermato la solidità e la determinazione del gruppo, capace di reagire dopo un avvio non semplice. Alla fine della stagione regolare manca ora una sola giornata: domenica 27 aprile allo stadio Luigi Zaffanella, i rivieraschi ospiteranno il San Donà di Piave, per un’ultima sfida che potrebbe rivelarsi decisiva. I Caimani sono attualmente secondi in classifica, appaiati con Pesaro e a tre punti dalla capolista Valsugana, che affronterà proprio i marchigiani nello scontro diretto. I giochi per il primo posto restano quindi apertissimi, così come quelli per l’accesso al campionato “Élite” del secondo livello nazionale del rugby italiano. «Giocare in trasferta non è mai semplice – spiega il coach Roberto Edmundo Tejerizo – e forse nei primi minuti a Casale siamo scesi in campo un po’ “assonnati”. I trevigiani hanno approfittato del nostro inizio lento, anche se abbiamo passato buona parte del primo tempo nella loro metà campo. Purtroppo, abbiamo sprecato diverse occasioni per segnare e prendere in mano la partita». Poi però è arrivata la svolta. «Quando abbiamo iniziato a lavorare davvero sul nostro gioco, con pazienza e intensità, la gara ha preso la piega che volevamo. È stato un risultato importante, meritato da un gruppo che non ha mai smesso di crederci. Ora dobbiamo concentrarci sull’ultima sfida contro il San Donà: sarà fondamentale pensare solo a noi, senza distrazioni, per chiudere la stagione regolare con una vittoria davanti al nostro pubblico. Poi tireremo le somme».

I Caimani sono dunque pronti a giocarsi fino in fondo le proprie carte, con la consapevolezza che i conti verranno fatti solo dopo l’ultima mischia.