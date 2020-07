Duemila infortuni in sei mesi: via al progetto Prassi

MANTOVA Un accordo tra le parti per sostenere il progetto Prassi (Procedura Aziendale Sbagliando s’Impara), sia a livello economico sia di diffusione, al fine di rendere il lavoro in azienda più sicuro: questo rappresentano le firme poste ieri nella sede municipale cittadina sul documento che ufficializza il Protocollo territoriale in tema di salute e sicurezza pubblica.

Al progetto hanno, al momento, aderito: Comune di Mantova, Camera di Commercio di Mantova, Cgil, Cisl, Uil, Apindustria, Confederazione Nazionale Artigianato e Pmi, Anmil Onlus Mantova.

Prassi , come illustrato durante la presentazione dal vice sindaco Giovanni Buvoli, è un sistema informatico in grado di raccogliere dati inerenti gli avvenimenti avversi (come incidenti o infortuni) che accadano in una azienda o nell’ambito di una pubblica amministrazione e di elaborarli in modo da preparare azioni correttive. Si tratta, peratanto, di una innovazione tecnologica e culturale, oltre che di una operazione di prevenzione e di uno strumento per stabilire il grado di premialità delle imprese, in base a comportamenti virtuosi.

Il software è stato ideato qualche anno fa dal tecnico della prevenzione Michele Montresor. Ora il programma può essere utilizzato, gratuitamente, da aziende e istituzioni che ne facciano richiesta. Già una trentina le imprese interessate: da settembre Prassi potrà essere avviato in via sperimentale per sei mesi. Si analizzaeranno successivamente i risultati, per perfezionarne il funzionamento. Dopo di che potranno fruirne tutti i richiedenti.

Il problema della sicurezza sul lavoro è annoso e si è ora acuito a causa della pandemia: nel 2020 da gennaio a giugno sono già circa 2000 gli incidenti registrati nel territorio mantovano. Per questo avere un ulteriore strumento di prevenzione pare più che mai opportuno.

Il costo totale del programma è di 5000 euro, finanziati per metà da Cciaa e per il resto dagli altri enti che abbiano aderito al protocollo, la cui validità è triennale.

Alla conferenza hanno preso parte i rappresentanti di tutte le associazioni coinvolte.