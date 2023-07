Goito: tante attività grazie al consiglio comunali di ragazzi e ragazze

GOITO Il consiglio comunale dei ragazzi e delle ragazze propone ed il Comune lo realizza. Ha preso il via alcuni giorni fa al Centro Arcobaleno il laboratorio artistico “Segni di libertà e uguaglianza”, uno dei progetti ideati dal consiglio comunale dei ragazzi e delle ragazze, con l’ultima lezione che si è svolta ieri.

Tali laboratori sono pensati per i ragazzi e le ragazze che vogliono conoscere e sperimentare la tecnica della stencil art con cui realizzare simboli, icone e segni e le opere verranno esposte.

Questa prima attività estiva, insieme alle giornate dedicate al mondo dello sport, ha dato il via in maniera concreta all’attuazione di alcune delle idee nate dai ragazzi del consiglio comunale. Le iniziative però non si fermano qui, con altre proposte nel prossimo futuro sui temi ambientali e sociali.

Il consiglio comunale dei ragazzi e delle ragazze si conferma uno strumento importante per stimolare la partecipazione attiva e sociale dei ragazzi di Goito. Grazie alle loro idee e proposte i ragazzi potranno infatti incidere sul presente e sul futuro della città in maniera reale e, soprattutto, concreta.

«Voglio ringraziare – sottolinea Matteo Biancardi, assessore alla digitalizzazione e welfare – i membri del consiglio comunale dei ragazzi e delle ragazze, gli educatori, i professori e i miei colleghi dell’amministrazione comunale che hanno abbracciato e contribuito attivamente al progetto con entusiasmo».