DYNAMITEgirl, Gabriella Antolini e gli anarchici italiani

Il Circolo libertario mantovano invita la cittadinanza a partecipare all’incontro che si terrà Giovedì 30 Ottobre dalle ore 18.00 in in Vicolo Ospitale n. 2. L’incontro è organizzato insieme al Circolo ARCI Virgilio. Seguirà aperitivo a buffet. Nel primo incontro dedicato alle donne libertarie e al loro rapporto con l’anarchismo internazionale, Marzia Benzzi ci farà scoprire la compagna Gabriella Antolini, figura di spicco del movimento americano antimilitarista che si oppone al reclutamento per la Grande Guerra, la I Guerra Mondiale, negli Stati Uniti d’America. Gabriella Antolini, Emma Goldman, Nicola Sacco e Bartolomeo Vanzetti furono le compagne e i compagni più in vista, insieme ai compagni e alle compagne socialiste, a contrastare il Selective Service Act, emanato nel 1917 dal Congresso degli Stati Uniti d’America che obbligava tutti i maschi di età compresa tra 21 e 30 anni a registrarsi per essere potenzialmente selezionati per essere spediti in guerra. Il 18 gennaio del 1918 la diciannovenne Gabriella Antolini viene arrestata dalla polizia alla Union Station di Chicago. Il 15 giugno 1918 a New York fu arrestata anche Emma Goldman per le sue idee di boicottaggio all’arruolamento e condannata a due anni di carcere. Emma scriverà di Gabriella: “Era una figlia del proletariato che copnosceva la povertà e il disagio, era forte e socialmente consapevole. Gentile e simpatica, era come un raggio di sole che portava allegria alle sue compagne di prigonia e grande gioia a me” L’incontro è un’occasione di approfondimento sulle idee antimilitariste in preparazione alla contromanifestazione del prossimo 4 novembre che il Circolo libertario mantovano organizza da quasi un decennio per ribadire il nostro no alla guerra e alle logiche militariste che di nuovo stanno attraversando impetuosamente l’Europa.