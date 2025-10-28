Riqualificazione urbana, Mantova come Lisbona: promozione Ue

Mantova Una gratificazione lusinghiera ma non del tutto inattesa: il progetto complessivo di rigenerazione urbana che ha coinvolto le aree di Due Pini e Borgochiesanuova grazie ai fondi del Pnrr per oltre 20 milioni complessivi, fra gli stanziamenti Ue e i cofinanziamenti comunali, è stato promosso a pieni voti dall’Unione europea al punto da rappresentare l’Italia in sede comunitaria nell’ambito del “programma innovativo nazionale per la qualità dell’abitare” (Pinqua). Mantova e Lisbona sono le sole città selezionate a livello europeo.

La Commissione europea di Bruxelles ha infatti valutato positivamente non solo la qualità dei progetti presentati per il finanziamento, ma ha anche accreditato la capacità di via Roma di progettare, realizzare e completare le opere nei tempi e nei modi previsti dal Pnrr, che come noto hanno tutti scadenza entro il 2026.

La comunicazione è stata fatta da Mattia Palazzi sui proprî canali social attraverso il filmato prodotto dallo stesso sindaco sui lavori che gli hanno meritato l’attestato Ue. Il riferimento va dunque agli interventi che hanno interessato nel capoluogo virgiliano con opere di ampio respiro: si va dal recupero e dalla riqualificazione di 77 appartamenti a Borgochiesanuova (nelle palazzine di via Gaber acquisite dal fallimento Unieco), agli alloggi Aler nel quartiere Due Pini, o alla rigenerazione dell’ex complesso Aler di Borgochiesanuova ove oggi sorge l’emporio solidale, sino alla realizzazione della nuova scuola primaria “Piero Angela” nello stesso quartiere o ai varî interventi di riqualificazione urbana, inclusa la costruzione di una pista ciclabile che collega Borgochiesanuova a Dosso del Corso.

«È motivo di grande orgoglio essere stati selezionati tra tutte le esperienze europee – sottolinea l’assessore ai lavori pubblici Nicola Martinelli –. Si tratta di un grande successo, il riconoscimento della nostra capacità di mettere a terra le opere nei tempi stabiliti, con efficienza e grande visione». E Per raccontare le due esperienze di Mantova e Lisbona, la Commissione Ue ha prodotto e diffuso un video sui propri canali social. (da. mat.)