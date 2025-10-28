Il Comune prende tempo: luminarie con largo anticipo

Mantova Le lezioni vanno prese come insegnamenti di vita. Già da ieri sono iniziate le installazioni in centro storico delle luminarie natalizie con largo anticipo sui tempi tecnici – nonostante, come segnalatoci da alcuni tifosi mantovani in trasferta, a Bari, ove si è giocata la disastrosa partita del Mantova, gli addobbi natalizi siano non solo già installati, ma addirittura accesi.

È comunque un segnale significativo questo che l’amministrazione ha voluto dare alla città, forse per rimediare ai ritardi che hanno caratterizzato lo scorso Natale in città. Ritardi che hanno comportato non solo la posa, ma anche l’accensione con giorni di ritardo, al punto da avviare un contenzioso con la ditta che aveva acquisito i diritti di appalto.

Quest’anno tutte le procedure amministrative sono state espletate con largo anticipo, a partire dai bandi di gara iniziati già in primavera. I ritardi, dicono in via Roma, non sono più ammessi, né nelle vie del centro né nei quartieri.