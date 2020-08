Calcio – Il Mantova allarga il vivaio: affiliazioni con Porto, La Cantera e Quistello

MANTOVA Il settore giovanile del Mantova annuncia tre nuove affiliazioni che ne confermano la crescita e l’intenzione di ampliare il proprio raggio d’influenza. Le tre società che si apprestano ad entrare in orbita biancorossa sono il Porto, La Cantera e il Quistello. I dettagli di queste nuove partnership verranno illustrati nella conferenza stampa convocata per le ore 19 di domani (mercoledì 24 agosto) al Martelli. Saranno presenti il presidente del Mantova Ettore Masiello, il responsabile del settore giovanile Tommaso Mari e i dirigenti di Porto, Cantera e Quistello. Sono attesi a breve anche i nomi dei tecnici che guideranno le squadre del vivaio biancorosso. L’unica certezza è Matias Cuffa allenatore della Berretti, mentre dagli Allievi in giù nulla è stato comunicato. Tra i candidati per una squadra si vocifera di Elia Siliprandi e Stefano Bergamini, ma qualcuno parla anche di un possibile ritorno di Gabriele Graziani e di un paio di tecnici in arrivo da Verona.

Nel frattempo, come dicevamo, il vivaio del Mantova prosegue la sua opera di allargamento, che l’ha già visto stringere un accordo con Mantovana Junior e Accademia Caridi per l’utilizzo dei campi del Cugola e la collaborazione tra i rispettivi settori giovanili. Il primo frutto di questo sodalizio è stato il Mantova Football Camp, che si è tenuto con successo nelle scorse settimane al Cugola. Molto apprezzato anche il Moving Camp che si è tenuto nei giardini del castello di San Giorgio, sui campi del Te e in piazza Virgiliana.