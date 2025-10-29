E il Politecnico presta i suoi libri al Comune

MANTOVA La giunta comunale ha approvato l’accordo di collaborazione col Politecnico di Milano polo di Mantova, per la fruizione dei servizi della biblioteca dell’ateneo agli iscritti alle biblioteche civiche cittadine.

All’interno del polo territoriale del Politecnico è presente una biblioteca che appartiene al sistema archivistico e bibliotecario dell’ateneo, con lo scopo di sviluppare e organizzare le funzioni di acquisizione, catalogazione, conservazione, aggiornamento e fruizione del patrimonio librario e documentale.

«Un accordo positivo – ha detto l’assessore alla partita Alessandra Riccadonna – in quanto contribuisce ad aumentare la possibilità di accesso a informazioni qualificate, controllate e specialistiche per la cittadinanza. Inoltre, rafforza ulteriormente e favorisce la collaborazione tra le due Istituzioni pubbliche con il fine di massimizzare le risorse e promuovere la diffusione della conoscenza».

L’accordo di collaborazione ha una durata di tre anni e potrà essere nuovamente rinnovato.