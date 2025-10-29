Scontri fra “maranza”: esasperazione in viale Risorgimento

Mantova Città ancora ostaggio dei “maranza”. L’ultimo episodio riconducibile a queste bande di giovani, ha interessato viale Risorgimento, all’altezza della stazione passante. Un regolamento di conti fra italiani di seconda generazione, bloccato con tempestività dagli agenti di Polizia. Sulla questione è intervento il direttivo di Progetto Nazionale: «L’ennesima rissa in una città che ha ormai smarrito la propria identità, preda di gruppi rivali mossi da sentimenti violenti».

La situazione in viale Risorgimento ha ormai raggiunto il limite della sopportazione – segnala il referente Luca Viani –. Una zona di giorno in mano a studenti screanzati che impauriscono i passanti e tentano di soggiogare gli altri, di sera e di notte in mano alla delinquenza per la stragrande maggioranza extracomunitaria. Risultato? Fenomeni di spaccio, intimidazioni e pestaggi sempre più frequenti in prossimità della pensilina delle corriere. Ed è comprensibile che residenti e persone perbene siano esasperati».

Matteo Vincenzi