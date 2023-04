E per Borgonovo già definite le tempistiche: 2 anni di lavori

MANTOVA La nuova scuola primaria di via Rinaldo Mantovano, che dovrà assorbire in un unico plesso le tre primarie attualmente disseminate fra Borgochiesanuova e Borgo Angeli è pronta a partire. Le fasi preliminari sono state espletate e l’amministrazione ha già stilato oltre al piano finanziario anche il cronoprogramma del corposo intervento, che avrà durata di due anni o poco più, secondo quanto determinato dagli uffici competenti.

Dal progetto di fattibilità stilato nel gennaio 2021, e da quello definitivo già approvato nel settembre dello scorso anno, si è passati al bando di gara e all’aggiudicazione avvenuta a marzo. Entro la fine di luglio avverrà la stipula di contratto con la ditta appaltatrice e già alla data dell’1 settembre si avvieranno le prime ruspe del cantiere.

La data tecnica per la conclusione dei lavori è fissata al 31 agosto e il collaudo definitivo concluderà l’iter entro il 31 dicembre del 2025.

Il quadro economico comporta un investimento complessivo di 9,5 milioni di euro, buona parte dei quali ottenuti grazie al bando ministeriale per la qualità dell’abitare che ha portato complessivamente in via Roma 15 milioni, sempre da utilizzare nel contesto di riqualificazione urbana di Borgochiesanuova. Oltre alla scuola primaria infatti, l’amministrazione ha in progetto la riqualificazione di cinque palazzine derivanti dal fallimento Unieco, che metteranno a disposizione oltre 70 alloggi e un paio di attività commerciali.