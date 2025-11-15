Eliminazione delle barriere architettoniche: lunedì sarà presentato il piano a Mantova

MANTOVA Lunedì 17 novembre, alle 10.30, nella sala Consiliare del Comune di Mantova, in via Roma 39, si terrà la conferenza stampa di presentazione dello stato di avanzamento della redazione del Piano Eliminazione Barriere Architettoniche (Peba) con l’esposizione sintetica degli elaborati approvati.
Interverranno l’assessore ai Lavori Pubblici del Comune di Mantova Nicola Martinelli, il consulente scientifico del Politecnico di Milano-Sede territoriale di Mantova Carlo Peraboni, il professionista incaricato della redazione del Peba Sebastiano Marconcini e Mauro Ferretti del settore Lavori Pubblici del Comune di Mantova.