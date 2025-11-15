Aggredisce senza motivo un connazionale: denunciato un indiano

CASTEL D’ARIO Un’aggressione del tutto immotivata – anche se i carabinieri stanno indagando per scoprire i motivi della baruffa – e per la quale un 28enne indiano residente a Castel d’Ario dovrà ora rispondere del reato di lesioni personali gravi. L’uomo ha aggredito un connazionale prendendolo a pugni e mandandolo all’ospedale.

L’intervento dei carabinieri ha permesso di contenere la situazione ed evitare il peggio e, al momento, non sono note le cause della lite poi sfociata nell’esplosione di violenza; fatto sta che la vittima è stata costretta a ricorrere alle cure ospedaliere per un trauma con ematoma alla tempia sinistra. Il tutto è avvenuto in una serata di controlli straordinari sul territorio dell’hinterland e di Castel d’Ario in particolare, effettuato dai carabinieri. Nel corso dei controlli un 32enne residente a Castelbelforte è stato denunciati all’Autorità Giudiziaria perché è stato trovato in possesso di una mazza da baseball lunga 57 centimetri; un 52enne di Roncoferraro è stato invece deferito a piede libero poiché a seguito di un controllo è risultato condurre un veicolo in stato di ebbrezza alcolica: 1,92 g/l il risultato conseguito. Inoltre è risultato positivo anche al test per l’assunzione di cocaina. Denunciato anche un uomo originario del Benin in quanto aveva fornito false generalità ai carabinieri e segnalati come assuntori di sostanze stupefacenti un 26enne di San Giorgio Bigarello e un coetaneo di Porto Mantovano.