Bagni pubblici sempre chiusi e le guide turistiche protestano

MANTOVA La sollecitazione arriva dalle guide turistiche mantovane che in questo scorcio d’autunno portano nel centro storico una gran quantità di turisti (anche ieri erano numerosi, soprattutto quelli provenienti d’Oltralpe). Un confortante segnale di ripresa dopo un anno, il 2020, di pressoché totale inattività, che però viene a essere inficiato dal disservizio dei bagni pubblici sistematicamente chiusi.

La gestione dei bagni pubblici affidata all’Aster, è la principale lamentela, così com’è non funziona. Sicché ai numerosi visitatori della città non rimane altro che servirsi dei bar e dei ristoranti. Non solo gli spazi consolidati di via Goito, che risultano persino segnalati dalla cartellonistica, ma spesso anche le strutture a gettone nei giardini presentano malfunzionamenti o chiusure, come pure documentato alcuni mesi fa dalla Voce di Mantova. Del tutto chiusi infine i bagni ricavati in vicolo Bonacolsi.

A questo punto, sulla scorta delle segnalazioni e delle perorazioni rivolte dalle guide, arriva anche una interrogazione di Forza Italia all’assessore al turismo, il vicesindaco Giovanni Buvoli. La firma è quella del capogruppo Pier Luigi Baschieri, che oltretutto rileva l’incongruenza delle misure di apertura introdotte dal governo col green pass rispetto alle costrizioni imposte dalla giunta comunale.

«Sin dal mese di giugno, terminati i lockdown nei vari paesi dell’Ue – interroga Baschieri –, a Mantova si è registrato un alto numero di presenze e, in particolare, di turisti stranieri con una maggioranza di soggetti provenienti dalla Germania; alcuni rappresentanti delle associazioni di categoria delle guide turistiche hanno già richiesto all’amministrazione l’esigenza di riaprire i bagni pubblici almeno nel fine settimana. La risposta ricevuta, oltre a essere ritenuta sbrigativa e negativa, non tiene conto che città limitrofe come Verona, Modena e Parma hanno già provveduto alla riapertura dei servizi igienici pubblici. Che si aspetta allora a sollecitare Aster a riaprire quanto prima i servizi in via Goito con tutte le misure di sanificazione necessarie?», conclude Baschieri.