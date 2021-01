Enel, attenzione alle email truffa

MANTOVA In riferimento alle segnalazioni arrivate da Mantova inerenti la ricezione di email che promettono un presunto rimborso da parte Enel Energia, l’Azienda intende fornire ai propri clienti alcuni consigli utili per difendersi dalle truffe informatiche. Quando si riceve un’email anomala a nome di Enel Energia, è innanzitutto buona norma prestare attenzione alle incoerenze tra il mittente del messaggio e il link del sito che il cliente è invitato a visitare. Se si nutrono dubbi sull’affidabilità del mittente, è consigliabile non attivare i link. In caso di incongruenze, rivolgersi ai canali di contatto ufficiali presenti sul sito istituzionale www.enel.it per verificare la correttezza di quanto ricevuto. Per ulteriore verifica, il cliente può accertare con una telefonata al numero verde 800900860 la propria situazione creditizia e l’eventuale diritto a ricevere un rimborso dalla società. Inoltre, i consulenti degli Spazi Enel presenti su tutto il territorio sono a disposizione per rispondere ad ogni richiesta di informazione.