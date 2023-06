Aido al Cup del Poma per sensibilizzare gli utenti sulla donazione di organi

MANTOVA AIDO Mantova – Associazione italiana per la donazione di organi – da giugno è presente al Cup dell’ospedale Carlo Poma tutti i martedì dalle 9 alle 12 con un desk informativo. L’obiettivo è sensibilizzare gli utenti alla donazione di organi e informarli correttamente sulle modalità per esprimere il loro consenso in modo consapevole. In aiuto ai volontari anche un cortometraggio animato e un quiz ideati da Aido Lombardia. Ci sono poco più di 8mila persone ogni anno in attesa di ricevere un organo e ad oggi meno della metà arriverà al trapianto. I numeri parlano di 15 milioni di persone che si sono espresse, nel 72 per cento dei casi con il consenso. Per questo motivo AIDO, ASST di Mantova e ATS della Val Padana uniscono le forze per diffondere la cultura della donazione.