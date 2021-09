Ex lago Paiolo. Domani sera importante incontro pubblico

MANTOVA “Vi invito a partecipare, domani all’evento “Salviamo il quarto lago”.

Un momento di confronto al quale prenderò parte per discutere del destino di quest’area.

Domani sera la partecipazione dei cittadini sarà importante per ribadire il concetto che ambientalisti e mantovani non hanno mai smesso di ribadire: tutelare il Paiolo e trasformarlo in riserva naturale. Fare in modo che quest’area mantenga la sua vera vocazione, ovvero essere un luogo naturale capace di ospitare specie protette. Autentico polmone verde della città.

Per me resta emblematico il cartello nell’immagine sotto: per il Paiolo 10mila persone hanno firmato e si sono battute per salvare quest’area.

Ora più che mai quelle firme ci ricordano che bisogna continuare a combattere per salvarla.

Quindi vi aspetto domani all’evento per parlarne insieme.”

Così scrive il consigliere regionale Andrea Fiasconaro in un post pubblicato sul suo profilo Facebook.