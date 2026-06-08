Calcio dilettanti – Dinamo Gonzaga, il pari con la Bagnolese (0-0) vale la Promozione!

BAGNOLO MELLA (Bs) La Dinamo Gonzaga vede la Promozione e il secondo salto di categoria consecutivo: i biancorossi escono indenni dal difficile campo della Bagnolese e, per effetto della vittoria all’esordio contro il Brembate Sopra, vincono il triangolare del terzo turno playoff di Prima. Il pareggio 0-0 era il risultato minimo per la formazione di Matteo Melara: è arrivato al termine di una sfida ricca di emozioni e sofferta quanto basta. La Bagnolese, costretta a vincere dopo il pari contro gli orobici, parte forte e già al 5’ crea il primo pericolo con Bonizzardi, che incrocia sul palo lontano trovando però la deviazione decisiva di Pradella. Il portiere gonzaghese è protagonista assoluto della prima frazione e al 27’ si supera ancora sul potente destro dello stesso Bonizzardi dal limite. Nel mezzo, al 17’, è invece la Dinamo a sfiorare il vantaggio: Borsari si libera al tiro e centra in pieno la traversa, facendo tremare i padroni di casa. La pressione della Bagnolese cresce con il passare dei minuti. Al 32’ Grechi lascia partire una conclusione violenta destinata all’incrocio, ma Pradella vola e devia in corner. Un minuto più tardi Tanghetti prova a sorprenderlo sul primo palo, trovando ancora la risposta dell’estremo difensore ospite. Il numero uno della Dinamo si ripete poi al 37’, quando neutralizza una punizione insidiosa dello stesso Tanghetti. Prima dell’intervallo i bresciani continuano a spingere, ma senza riuscire a trovare il varco giusto. Nella ripresa la Dinamo cresce e riesce ad alleggerire la pressione, sfiorando più volte il vantaggio definitivo. Al 57’ Angeli, con un tiro a botta sicura dalla distanza, impegna severamente Merigo, al 66’ il funambolo Marangi tenta addirittura la sorpresa praticamente da centrocampo, sfiorando il colpo grosso. La Bagnolese resta comunque pericolosa e al 59’ Ravazzolo manca di poco il bersaglio con un diagonale che termina a fil di palo. Nel finale la gara si fa più nervosa. Fioccano le proteste per alcuni episodi in area, ma l’arbitro Nigro lascia correre. La Dinamo difende con ordine, concedendo poco agli avversari e portando a casa un pareggio preziosissimo. Dopo sei minuti di recupero arriva il triplice fischio che fa esultare la formazione gonzaghese: la Promozione è ad un passo, adesso bisogna solo aspettare pazientemente il via libera del Comitato Regionale per il ripescaggio.