Il Memorial “Michele La Fata” compie 10 anni: un mese di sport, tradizione e solidarietà

BORGOFRANCO SUL PO Ci sono eventi che nascono come un torneo di calcio e, anno dopo anno, diventano qualcosa di molto più grande. È ciò che è accaduto al Memorial “Michele La Fata”, che quest’anno raggiunge un traguardo importante e carico di significato: la 10ª edizione.

Da oggi 8 giugno fino al 3 luglio, il Teatro dei Sogni “Bocchi Mauro” di Borgofranco sul Po tornerà a essere il cuore pulsante di un appuntamento che unisce sport, amicizia e volontariato, organizzato dall’Associazione AMIKI per ricordare Michele La Fata attraverso ciò che più gli sarebbe piaciuto vedere: persone sorridenti, ragazzi che giocano e una comunità che si ritrova.

Dieci anni rappresentano molto più di una semplice ricorrenza. Raccontano la storia di un gruppo di amici che ha scelto di trasformare un dolore in un progetto condiviso, capace di crescere nel tempo e coinvolgere ogni estate centinaia di persone provenienti da tutto il territorio. Il Memorial è diventato così un appuntamento atteso non soltanto dagli appassionati di calcio, ma da famiglie, volontari, associazioni e cittadini che riconoscono in questa manifestazione un momento autentico di aggregazione.

Dodici le squadre iscritte

Anche quest’anno saranno dodici le squadre protagoniste del torneo notturno di calcio a 7. Tra chi proverà a difendere il titolo conquistato nella scorsa edizione e chi invece scenderà in campo con l’obiettivo di interromperne il dominio, non mancheranno sfide avvincenti, rivalità sportive e la voglia di scrivere una nuova pagina nell’albo d’oro del Memorial. Dopo la fase a gironi, il percorso porterà ai quarti di finale, alle semifinali e infine all’epilogo del 3 luglio, momento culminante di un mese di sport e partecipazione.

“Future Stars” (annate 2011, 2012 e 2013)

Ma il Memorial non guarda soltanto al presente. Da anni investe con convinzione nelle nuove generazioni, offrendo ai più giovani l’opportunità di vivere il calcio come esperienza educativa e di crescita. Torna infatti la 5ª edizione del torneo “Future Stars”, dedicato ai ragazzi delle annate 2011, 2012 e 2013, una manifestazione che negli anni si è ritagliata uno spazio sempre più importante e che rappresenta una vera palestra di sportività e amicizia.

La Fata Junior Cup”, (annate 2017 e 2018)

Accanto a questa iniziativa farà il suo debutto la 1ª edizione della “La Fata Junior Cup”, riservata ai bambini delle annate 2017 e 2018. A partecipare saranno sei società provenienti da un territorio che unisce province e comunità diverse, dall’Alto Polesine al Ferrarese passando per il Mantovano: River, Quistello, Poggese, Bondenese, Sermide e Altopolesine. Un segnale importante della capacità del Memorial di creare relazioni e coinvolgere realtà che condividono gli stessi valori educativi e sportivi.

Cucine aperte dalle ore 20

A fare da cornice alle serate sarà, come sempre, il tradizionale stand gastronomico, aperto ogni sera dalle ore 20:00. Un luogo che negli anni è diventato parte integrante dell’evento, punto di incontro per famiglie, tifosi e volontari. Tra pizze, primi piatti, specialità della tradizione, hamburger, piadine e tante altre proposte, ogni appuntamento si trasformerà in una festa capace di andare ben oltre il rettangolo di gioco.

Un grazie ai numerosi sponsor

Il decennale porta con sé anche un altro risultato straordinario: il sostegno record di oltre 70 sponsor. Un numero che testimonia in modo concreto quanto il Memorial sia diventato patrimonio dell’intera comunità. Aziende, attività commerciali, professionisti e realtà locali hanno scelto di sostenere l’iniziativa, contribuendo alla sua realizzazione e dimostrando fiducia in un progetto che continua a crescere senza perdere la propria identità.

E un grazie a tutti i volontari

Dietro ogni partita, ogni tavolo apparecchiato e ogni serata trascorsa insieme c’è il lavoro silenzioso di decine di volontari. Sono loro, insieme agli sponsor, alle squadre e alle famiglie, a rendere possibile tutto questo. Perché il Memorial “Michele La Fata ” non è soltanto una manifestazione sportiva: è una storia di amicizia che continua nel tempo, un esempio di come il ricordo di una persona possa trasformarsi in qualcosa di capace di generare incontro, partecipazione e comunità.

Michele… sempre con noi

Dieci anni dopo la prima edizione, il messaggio resta immutato. Michele continua a essere presente nel sorriso di chi organizza, nell’entusiasmo dei ragazzi che scendono in campo e nell’abbraccio di una comunità che ogni estate si ritrova per ricordarlo nel modo più bello possibile: stando insieme.