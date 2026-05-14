Autogru precipita per 20 metri dal viadotto della Tangenziale Nord e piomba nel giardino di una casa

MANTOVA – Pauroso incidente stradale oggi intorno alle 15, nel territorio comunale di Porto Mantovano. Un’autogrù d’opera, che viaggiava lungo la Tangenziale Nord in direzione Brescia, è uscita improvvisamente di strada per cause ancora in corso di accertamento ed è precipitata per circa 20 metri. Pauroso incidente stradale oggi intorno alle 15, nel territorio comunale di. Un’autogrù d’opera, che viaggiava lungo la, è uscita improvvisamente di strada per cause ancora in corso di accertamento ed è precipitata per circa 20 metri.

La dinamica del volo nel vuoto

Il pesante mezzo ha abbattuto con violenza le barriere di contenimento posizionate sul lato della carreggiata. Dopo lo sfondamento del guardrail, il veicolo è precipitato dal viadotto alto circa 20 metri, finendo la sua corsa all’interno del giardino di una proprietà privata in Strada Mantovanella. Nella caduta, l’autogrù ha centrato in pieno e completamente distrutto un capanno degli attrezzi situato nell’area verde.

I soccorsi e l’estrazione dell’autista

La centrale operativa d’emergenza ha attivato immediatamente le procedure di soccorso inviando sul posto i sanitari del 118 e le forze dell’ordine. Fondamentale l’intervento dei Vigili del Fuoco di Mantova, giunti sul luogo dell’impatto con due squadre, un’AutoPompa Serbatoio (APS) e l’autogrù d’istituto. I pompieri hanno lavorato per liberare l’autista dalle lamiere accartocciate della cabina di guida e affidarlo al personale medico per le prime cure e il successivo trasporto in ospedale.

Rilievi e messa in sicurezza

Attualmente sono in corso le complesse operazioni di messa in sicurezza del sito e della cisterna del mezzo pesante, oltre ai rilievi stradali per determinare l’esatta causa della sbandata, tra le quali non si escludono un malore del conducente, un guasto meccanico o una distrazione. Notevoli i disagi alla circolazione nel tratto interessato della Tangenziale Nord.