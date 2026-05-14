Mantova: scontro all’incrocio tra l’Ostigliese e via Vaini a Valdaro, ferito un anziano

MANTOVA – Un incidente stradale si è verificato oggi intorno alle 13.30 a Mantova lungo l’Ostigliese in zona Valdaro all’incrocio con via Vaini. L’impatto ha visto coinvolte una vettura e un mezzo da lavoro, fortunatamente senza causare conseguenze drammatiche per le persone a bordo.

La dinamica dello schianto

Secondo le prime ricostruzioni della dinamica, una Volkswagen, alla cui guida si trovava un cittadino mantovano di circa 80 anni, si è scontrata con un autocarro Ford. Alla base dell’impatto ci sarebbe una probabile mancata precedenza da parte del furgone, condotto da un uomo di 40 anni di origine straniera. La collisione tra i due veicoli è stata inevitabile proprio al centro dell’incrocio.

I soccorsi e i rilievi

Sul posto sono scattati immediatamente i vigili del fuoco che hanno provveduto a estrarre dalle lamiere l’8enne e a mettere in sicurezza i veicoli incidentati, e i soccorsi sanitari per prestare assistenza ai conducenti. Ad avere la peggio è stato l’automobilista ottantenne, rimasto ferito nel violento impatto. L’anziano è stato trasportato in ospedale per gli accertamenti del caso, ma non sarebbe in pericolo di vita. Praticamente illeso il quarantenne alla guida del camioncino. I rilievi di legge per determinare l’esatta responsabilità del sinistro sono affidati alla Polizia locale.