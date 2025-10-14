Fabrizio Binacchi finalista al premio letterario “Cristina Campo” di Rovigo

Fabrizio Binacchi giornalista Rai e collaboratore editorialista della Voce è finalista del Premio Letterario Nazionale “Cristina Campo” di Rovigo.

Il riconoscimento per opera narrativa edita con il suo ultimo libro “Piccoli segreti di provincia – Nato sotto i salami” Oligo Editore 2025.

Il premio è stato intitolato a Cristina Campo (1923-1977) che fu una raffinatissima scrittrice, poetessa e traduttrice.

La cerimonia di premiazione del Concorso Letterario Nazionale “Cristina Campo” 2025 si terrà Mercoledì, 15 Ottobre 2025, alle ore 15:30 presso la Sala Consiliare della Provincia di Rovigo in via Celio 10 a Rovigo.