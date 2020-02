Fatture false, una condanna e due assoluzioni

MANTOVA – Due assoluzioni, una condanna e un rinvio a giudizio. Questo quanto deciso ieri mattina dal giudice per l’udienza preliminare Gilberto Casari nei confronti di quattro persone tutte coinvolte a vario titolo nel processo Aemilia. Il fatto in questo caso riguarda l’emissione di 8 false fatturazioni relative all’anno 2012 e riferite ad una società di trasporto e movimento terra con sede a Mantova. Si tratta del collaboratore di giustizia G.G. condannato dal gup ad un mese e dieci giorni di reclusione, pena questa che si andrà ad aggiungere ai sei anni di carcere rimediati in appello proprio nel processo Aemilia. Assolti invece M.V. e G.F.V., in quanto ritenuti prestanomi della società. Rinvio a giudizio invece fissato per il prossimo 23 giugno per V.Z. legale rappresentante dell’azienda. Per quanto riguarda i tre imputati giudicati con rito abbreviato il pubblico ministero aveva invece avanzato in requisitoria un anno e sei mesi di carcere per ciascuno.