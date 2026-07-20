Federcarrozzieri: negli ultimi 10 anni sono raddoppiate le richieste di interventi per danni da grandine

MANTOVA – Un’ondata di maltempo straordinaria ha colpito nelle ultime ore diverse province della Lombardia. Intense grandinate si sono abbattute con violenza sui territori di Lodi, Cremona, Brescia e Mantova. Il bilancio per gli automobilisti è pesante: centinaia di vetture parcheggiate in strada hanno subito danni gravissimi a cristalli e carrozzeria. A lanciare l’allarme è Federcarrozzieri, l’associazione nazionale che rappresenta le autocarrozzerie italiane.

Il Bilancio dei Danni: Bolle, Cristalli Rotti e “Buchi”

La violenza dei chicchi di ghiaccio ha causato devastazioni visibili su moltissimi veicoli. Si registrano diffuse ammaccature, le cosiddette “bolle da grandine”, parabrezza e lunotti in frantumi, fino a veri e propri buchi nelle lamiere della carrozzeria.

“Si tratta di danni con costi non indifferenti per gli automobilisti”, spiega Davide Galli, presidente di Federcarrozzieri. “La spesa per la riparazione varia da un minimo di 900 euro per i piccoli interventi, ma può impennarsi fino a 10.000 euro per le auto di grandi dimensioni che hanno subito danneggiamenti importanti”.

La Beffa Assicurativa: Tariffe, Franchigie e l’Effetto “Imbuto”

Oltre al danno materiale, per i proprietari di svariate vetture si prospetta una vera e propria stangata economica. Secondo le stime dell’associazione, infatti, meno di 2 vetture su 10 in Italia sono coperte da una polizza assicurativa contro gli eventi meteo estremi. Anche laddove la copertura sia attiva, i clienti devono spesso fare i conti con franchigie e scoperti contrattuali particolarmente pesanti, che lasciano una quota significativa della spesa a carico del cittadino.

Nubi nere anche sul fronte dei tempi di attesa per le riparazioni. Federcarrozzieri denuncia la prassi delle compagnie assicurative di obbligare gli automobilisti a rivolgersi esclusivamente alle carrozzerie convenzionate. “Questo sistema crea un effetto imbuto che allunga sensibilmente le tempistiche di attesa”, aggiunge Galli. “I tempi risultano invece molto più ridotti presso le autocarrozzerie indipendenti, non legate ai vincoli delle imprese assicuratrici”.

Il Trend: Richieste Raddoppiate in 10 Anni

I dati raccolti da Federcarrozzieri confermano che la grandinata delle ultime ore non è un caso isolato, ma si inserisce in un trend drammatico legato al cambiamento climatico. Nell’ultimo decennio, le richieste di intervento in Italia per danni da meteo estremo sono letteralmente raddoppiate.

La mappa dei danneggiamenti vede il Nord Italia come l’area più esposta del Paese. Quattro regioni da sole catalizzano quasi il 70% del totale delle richieste nazionali per “danni da meteo”:

Veneto (in cima alla classifica per interventi richiesti) Lombardia Piemonte Emilia Romagna

La raccomandazione degli esperti per le prossime ore è di verificare con attenzione le clausole della propria polizza e di documentare tempestivamente ogni danno con fotografie dettagliate prima di avviare le procedure di riparazione.