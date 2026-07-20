Suzzara, ruba prodotti cosmetici al Best Super Store: denunciato un 42enne

SUZZARA – Continuano a produrre effetti positivi i servizi condivisi di controllo del territorio concordati in sede di Comitato Provinciale per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica, presieduto dal prefetto di Mantova. L’intensificazione delle attività di vigilanza da parte delle forze dell’ordine ha permesso di mettere a segno un nuovo risultato nel contrasto ai reati contro il patrimonio.

Nei giorni scorsi, i Carabinieri della Stazione di Suzzara hanno denunciato in stato di libertà all’Autorità Giudiziaria un cittadino albanese di 42 anni, residente nello stesso comune della provincia mantovana.

L’operazione è scaturita a seguito di un episodio di microcriminalità consumatosi all’interno del supermercato “Best Super Store” di Suzzara. Secondo quanto ricostruito dai militari, l’uomo si sarebbe impossessato di diversi prodotti cosmetici, per un valore commerciale complessivo di circa 60 euro, tentando poi di superare le casse senza pagare.

I Carabinieri, prontamente intervenuti, hanno avviato gli accertamenti del caso e raccolto gravi indizi di colpevolezza a carico del 42enne, per il quale è scattata immediatamente la denuncia per l’ipotesi di reato di furto. L’episodio conferma l’efficacia del dispositivo di sicurezza e prevenzione schierato su tutto il territorio provinciale per garantire una maggiore tutela ai cittadini e alle attività commerciali.