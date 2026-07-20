20 Luglio 2026 - 13:01:02
Facebook Instagram Twitter Youtube
Home Provincia Meteo shock nel Mantovano: grandine gigante e nubifragio devastano le campagne. ...

Meteo shock nel Mantovano: grandine gigante e nubifragio devastano le campagne. Fognature in tilt, interrotta la Suzzara-Ferrara

MANTOVA Un risveglio da incubo per l’intera provincia di Mantova. Nelle prime ore di questa mattina, intorno alle 7:00, una cellula temporalesca di inaudita violenza si è abbattuta sul territorio, lasciando dietro di sé una scia di distruzione che va dall’Alto Mantovano alla Bassa, passando per la città e l’hinterland. Pioggia torrenziale, raffiche di vento e una grandinata storica hanno messo in ginocchio centri abitati e campagne.
Centri abitati sotto assedio: tetti scoperchiati e blackout
Il centralino dei Vigili del Fuoco è letteralmente imploso. Le segnalazioni descrivono scenari urbani apocalittici: i chicchi di grandine, che in molte zone hanno raggiunto le dimensioni di un’albicocca, hanno devastato i cappotti termici esterni dei palazzi, frantumato parabrezza e lunotti delle auto in sosta e distrutto centinaia di impianti fotovoltaici sui tetti.
La situazione più critica si registra a San Benedetto Po, dove il vento ha abbattuto decine di alberi e pali della luce, interrompendo la viabilità: via Crema è chiusa perché diversi alberi e pali della luce sono caduti sulla strada. Alberi e grossi rami sono finiti anche sulle linee aeree della linea ferroviaria Suzzara-Ferrara che è attualmente interrotta. Allagamenti diffusi e fognature in tilt hanno paralizzato anche i comuni di Poggio Rusco, Magnacavallo, Nuvolato di Quistello, Bagnolo San Vito e Moglia. Squadre di soccorso e della Protezione Civile sono tuttora al lavoro per liberare le strade dai tronchi e svuotare scantinati e sottopassi dall’acqua.
Agricoltura in ginocchio nell’Asolano e Viadanese
Se le città piangono i danni strutturali, il comparto agricolo è di fatto azzerato in ampie aree della provincia. I monitoraggi avviati d’urgenza dal Codima (Consorzio Difesa Manifestazioni Atmosferiche) delineano un bilancio drammatico, in particolare nell’Asolano e nel Viadanese. In queste zone la grandine ha assunto proporzioni eccezionali, paragonabili a palline da tennis.
I chicchi giganti hanno perforato le serre, strappato le reti di protezione e letteralmente triturato le coltivazioni di eccellenza del territorio, come meloni, angurie e pomodori. Devastati anche i campi di mais, allettati dalla furia del vento. “Un disastro economico incalcolabile, arrivato proprio nel momento della raccolta”, commentano i primi tecnici sul posto.
La mappa dei danni
La perturbazione ha tagliato in diagonale la provincia. Oltre ai centri già citati, si registrano pesanti danni a strutture pubbliche e private a Castel Goffredo, Medole, Guidizzolo, Gazoldo degli Ippoliti, Canneto sull’Oglio, Acquanegra sul Chiese, Marcaria, Bozzolo, Rodigo, Castellucchio, Suzzara, Gonzaga e Pegognaga.
Le istituzioni locali stanno già valutando la richiesta dello stato di calamità naturale. Nelle prossime ore, con il defluire delle acque e il completamento dei sopralluoghi dei Vigili del Fuoco e delle associazioni agricole, si potrà quantificare una prima stima economica dei danni, che appare già nell’ordine di milioni di euro.

RELATED ARTICLESMORE FROM AUTHOR

Ultime Notizie

Notizie Più Lette

Categorie Più Lette

© Tutti i diritti riservati