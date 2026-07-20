Canoagiovani – Lega Navale sugli scudi a San Giorgio di Nogaro

Mantova Bilancio decisamente positivo per la Lega Navale di Mantova nella seconda prova del Circuito Nazionale Canoagiovani e nella gara nazionale Master disputate a San Giorgio di Nogaro, in provincia di Udine. Accompagnati dagli allenatori Daniele Rossi e Michela Buta, gli otto giovani atleti mantovani hanno ottenuto piazzamenti di rilievo, confermando la costante crescita del vivaio. La protagonista del fine settimana è stata Vittoria Zanazzi. Sabato ha conquistato il secondo posto nel K1 Cadetti B sui 2000 metri, facendo registrare il secondo miglior tempo di tutte le batterie. Domenica si è poi imposta nei 200 metri, vincendo con il miglior crono assoluto della categoria, prima di salire ancora sul podio con il secondo posto nel K2 insieme a Vittoria Turco del Circolo Sestese. Un weekend di altissimo livello, impreziosito dal miglior tempo nei 200 metri e dal secondo nei 2000. Grande soddisfazione anche per Mattia Boduri, che si è imposto di forza nel K1 Allievi B sui 200 metri dopo l’ottavo posto del giorno precedente sui 2000. Michele Santoro ha chiuso undicesimo nei 2000 e settimo nei 200 metri; la coppia mantovana ha inoltre conquistato un brillante quinto posto nel K2. Tra i Cadetti B, Nicola Gavioli è salito sul podio (terzo) nella gara sui 200 metri e ha chiuso sesto sui 2000. Mentre Marco Bossolini ha ottenuto un quarto e un sesto posto, oltre al quinto nella gara open di K4 con un equipaggio del Canoa Kayak Chioggia. Aaron Ferreira Gomes, alla seconda esperienza agonistica, ha concluso tredicesimo nei 2000 e ottavo nei 200 metri, mentre Matteo Devincenzi, all’esordio nella categoria Cadetti A, si è piazzato decimo nei 2000 e settimo nei 200. Ottimo anche il secondo posto di Valentin Arseni Rares nei 200 metri Allievi A. Soddisfatti gli allenatori Rossi e Buta, che hanno sottolineato la crescita dell’intero gruppo.

Il prossimo appuntamento del Circuito Canoagiovani sarà a Caldonazzo in settembre, mentre dal 31 luglio al 2 agosto sarà proprio Mantova a ospitare i Campionati Italiani.