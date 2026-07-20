20 Luglio 2026 - 13:03:22
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Girava in centro a Viadana con ascia e martello: denunciato un 31enne albanese

VIADANA  – Quello che doveva essere un normale controllo alla circolazione stradale si è trasformato in un sequestro di armi bianche e oggetti atti a offendere. L’operazione è stata condotta nel centro urbano di Viadana da una pattuglia dei Carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile.
I militari erano impegnati nei servizi condivisi di pattugliamento del territorio, concordati in sede di Comitato Provinciale per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica sotto la presidenza del Prefetto di Mantova, Roberto Bolognesi.
Durante il posto di controllo, i Carabinieri hanno fermato un’autovettura condotta da un cittadino albanese di 31 anni, residente a Reggiolo, in provincia di Reggio Emilia. L’ispezione approfondita del veicolo ha portato al rinvenimento di tre oggetti pericolosi nascosti nell’abitacolo:
  • Un martello da carpentiere lungo 41 centimetri
  • Un’ascia da potatura della lunghezza di 41 centimetri
  • Un cacciavite lungo 19 centimetri

Tutto il materiale è stato immediatamente posto sotto sequestro dai militari dell’Arma. Per il conducente 31enne è scattato il deferimento in stato di libertà all’Autorità Giudiziaria: l’uomo dovrà rispondere, in ipotesi accusatoria, del reato di porto di armi od oggetti atti ad offendere.

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