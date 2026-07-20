Calcio – La ProfilBarbero di Beretta e Burato trionfa al Memorial Magistrelli di Asola

Asola Si chiude con una splendida cornice di pubblico allo stadio Schiantarelli la prima edizione del Memorial Angelo Magistrelli, torneo di calcio a 6 che ha saputo richiamare tanti appassionati e regalare serate di ottimo spettacolo. L’atto conclusivo ha premiato la ProfilBarbero, capace di imporsi per 3-0 sull’Oliboni Impianti al termine di una finale più equilibrata di quanto lasci intendere il punteggio. A decidere l’incontro sono stati la doppietta di Thomas Iavarone e il sigillo di Mansouri. La ProfilBarbero ha potuto contare sull’esperienza di diversi protagonisti che hanno scritto pagine importanti della storia dell’Asola, come Buonaiuto e Beretta, oltre all’immancabile fiuto del gol di Francesco Burato. L’Oliboni, che nella fase a gironi si era imposta per 5-4 proprio sulla futura vincitrice del torneo, ha tenuto testa agli avversari per buona parte della sfida, ma l’espulsione di Ndoci ha inevitabilmente cambiato l’inerzia del match, permettendo alla ProfilBarbero di gestire con maggiore tranquillità il finale e conquistare il trofeo.

Nella finale per il terzo posto larga affermazione della Carrozzeria Alba, che ha superato il Bar Costa Smeralda con un netto 6-1. Grande protagonista Bourya, autore di una tripletta, mentre le altre reti sono state firmate da Bergamini, Ben Haid e Ayoub. Per il Bar Costa Smeralda il gol della bandiera porta la firma di Mutti. Al termine della manifestazione sono stati assegnati anche i premi individuali. Il riconoscimento di miglior giocatore è andato a Patrick Thai Ba dell’Oliboni Impianti, autentico punto di riferimento della propria squadra per tutta la durata del torneo. Il titolo di miglior portiere è stato invece conquistato da Matteo Cagiada del Bar Costa Smeralda, distintosi con numerosi interventi decisivi nelle varie gare della competizione. Il premio di capocannoniere è finito nelle mani di Francesco Burato della ProfilBarbero, che con sette reti ha chiuso in vetta alla classifica marcatori, confermando ancora una volta il proprio straordinario fiuto sotto porta.

La manifestazione, organizzata per ricordare Angelo Magistrelli, ha raccolto riscontri estremamente positivi sia sul piano tecnico sia sotto l’aspetto organizzativo. Il pubblico ha risposto presente sin dalla fase a gironi e ha gremito gli spalti dello Schiantarelli anche nella serata conclusiva, contribuendo a creare un’atmosfera di festa. L’equilibrio delle sfide, la presenza di numerosi giocatori conosciuti nel panorama calcistico mantovano e l’ottima partecipazione delle squadre hanno reso questa prima edizione un successo sotto ogni punto di vista. Il Memorial Angelo Magistrelli si congeda quindi con il trionfo della ProfilBarbero, ma soprattutto con la sensazione di aver posto basi solide per diventare un altro appuntamento fisso dell’estate calcistica dell’Alto Mantovano.