Calcio Serie B – Mantova, abbonamenti oltre i 1.500. Ora prelazioni anche al Mn Point

MANTOVA Seconda fase di preparazione per la squadra del Mantova… e seconda fase anche per la campagna abbonamenti. Siamo sempre in quella dedicata alle prelazioni. Ma se la settimana scorsa poteva rinnovare la tessera solo chi confermava posto e settore della passata stagione (ed esclusivamente on-line), da oggi potrà farlo anche chi intende cambiare. In questo caso, però, ci si dovrà recare al Mantova Point di viale Te, aperto dalle ore 16.30 alle 19.30. Qui tutti potranno rinnovare l’abbonamento: sia chi vuole cambiare posto, sia chi non vuole cambiarlo. Il sito di Ticketone, invece, rimarrà riservato esclusivamente a chi vuole confermare il posto. Da domani a venerdì il Mantova Point sarà aperto anche al mattino (9.30-12.30), oltre che al pomeriggio (16.30-19.30); sabato solo al mattino. La vendita libera, ovvero aperta ai nuovi abbonati. scatterà lunedì 3 agosto.

Ottimo il dato della prima settimana di prelazioni – peraltro, come abbiamo visto, non aperte a tutti. Le tessere rinnovate sono state più di 1.500. Ricordiamo che la quota totale dello scorso anno fu di 5.559 abbonati. Il presidente Piccoli ha alzato l’asticella, dichiarando pochi giorno fa di ambire a quota 6mila.

Questi i prezzi della prelazione: curva Te 165 euro (ridotto donne, over 60 e under 18: 145 euro); distinti 240 euro (200); tribuna laterale 370 euro (350); tribuna centrale 510 euro (490); poltronissima 800 euro (700); field box 2.500 euro. Previsti sconti anche per under 14 (60 euro in distinti o tribune, non in curva); e, solo nei distinti, per universitari under 26 e famiglie.