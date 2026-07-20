Calcio 3a Categoria – Castelbelforte pronto all’avventura. Bertolani: “Primo obiettivo: consolidarsi”

Castelbelforte Tra le quattro nuove società affiliate alla Figc c’è anche il Castelbelforte, pronto a vivere la sua prima esperienza in Terza Categoria dopo le stagioni disputate nel campionato Amatori. Il presidente Nicola Bertolani ha affidato la guida tecnica a Luca Vicenzi, reduce dall’esperienza all’Athletic Roncoferraro, con l’obiettivo di costruire una squadra competitiva e ben organizzata fin dal debutto ufficiale. Il direttore sportivo Paolo Spagnoli ha lavorato con attenzione sul mercato, cercando di allestire un organico di qualità nel quale trovano spazio sia le conferme sia numerosi volti nuovi. Rimarranno in gialloblù Giacomo Caffini, Ismalia Diallo, Andrea Dieghi, Luca Ferrentino, Salvatore Lamari, Mattia Malacarne, Riccardo Mazza, Filippo Patuzzo, Davide Roncaia, Amor Toumi e Luca Zardini. A loro si aggiungono i nuovi innesti Gennaro Acquafredda, Alessio Cirielli, Eddy Del Bar, Matteo Di Gennaro, Filippo Facchini, Pietro Franceschetti, Diego Frigo, Diego Grizzi, Nicola Iovine, Thomas Patuzzi, Alessandro Righetti, Francesco Righetti, William Scarabellotto, Giacomo Tornieri e Morgan Tracconaglia. Il presidente Bertolani guarda alla stagione con fiducia ma senza eccessive pressioni: «In questa prima stagione in Terza la cosa più importante è formare il gruppo». La preparazione scatterà il 24 agosto e rappresenterà il primo passo di una nuova avventura che il Castelbelforte affronterà con entusiasmo, determinazione e la volontà di ritagliarsi fin da subito uno spazio importante nel panorama del calcio dilettantistico mantovano.