Fermato con la patente falsa, ubriaco e con a bordo arnesi da scasso

MANTOVA Una pattuglia del Distaccamento Polizia Stradale di Ostiglia, nell’ambito dell’attività di istituto volta a garantire la sicurezza della circolazione nonché il quotidiano controllo del territorio a supporto della locale Questura, nelle prime ore del Capodanno appena trascorso, in località Roncoferraro, dava l’”ALT POLIZIA” ad un’autovettura condotta da un uomo, risultato poi essere un cittadino straniero. Costui esibiva una patente che, immediatamente, grazie all’esperienza e all’intuito degli Agenti, appariva falsificata. Il conducente, un cittadino georgiano di 42 anni non residente in questa provincia, veniva sottoposto al controllo del tasso alcoolico nel sangue dando un risultato positivo di ben tre volte superiore alla soglia prescritta. Stante il documento falsificato, occorreva avere conferma non soltanto della sua identità, ma anche che non si trattasse di un ricercato colpito da qualche provvedimento di cattura. Per tali ragioni l’uomo veniva quindi condotto in Questura affinché lo si potesse foto-segnalare presso il Gabinetto di Polizia Scientifica e le sue impronte essere confrontate ai fini dell’identificazione certa e per controllare un suo eventuale stato di latitanza. L’uomo risultava essere stato più volte controllato in Italia, ogni volta con generalità diverse, ed annoverava numerosi precedenti per furto e ricettazione. Sulla scorta di queste prime risultanze investigative, gli Agenti della Polizia Stradale di Ostiglia effettuavano un’accurata perquisizione all’interno dell’autovettura, una Opel Zafira con targa francese. Occultati all’interno di essa venivano rinvenuti orologi e monili in oro, nonché “attrezzi del mestiere”, ovvero arnesi atti all’effrazione e allo scasso, circostanza che lasciava dedurre che i preziosi trovati fossero ragionevolmente provento di reato. Autovettura, orologi, monili e attrezzi venivano ovviamente sequestrati ed il soggetto denunciato all’Autorità Giudiziaria per i reati di falso, ricettazione, guida in stato di ebrezza e possesso di arnesi da scasso, oltre che multato di 5.100 euro perché sprovvisto di patente.